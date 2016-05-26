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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 15:46
Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?
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mlynok
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:50
mlynok написав:
Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?
сидеть и ждать, пока отработает 1001 фактор
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Shaman
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:57
Flamingo написав: Arien написав:
я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Вы поняли не верно в рекламе Хам.она дословно написано такое: "У програмі винагород Cash’U CLUB можна вибрати до 7 з 10 категорій з підвищеним кешбеком." То есть не от 7 как пишете вы, а "до 7" - т.е. 7 не минимально возможное количество, а максимально допустимое
спасибо, точно
то есть орехи как и для всех карт...
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Arien
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Нед 15 сер, 2021 15:07
S i m
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