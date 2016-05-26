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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9687968896899690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:46

Re: Альфа-Банк

Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:50

  mlynok написав:Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?

сидеть и ждать, пока отработает 1001 фактор :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:57

  Flamingo написав:
  Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?

Вы поняли не верно в рекламе Хам.она дословно написано такое: "У програмі винагород Cash’U CLUB можна вибрати до 7 з 10 категорій з підвищеним кешбеком." То есть не от 7 как пишете вы, а "до 7" - т.е. 7 не минимально возможное количество, а максимально допустимое


спасибо, точно :oops: то есть орехи как и для всех карт...
Arien
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