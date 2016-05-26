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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9687968896899690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:46

Re: Альфа-Банк

Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:50

  mlynok написав:Хто знає, як отримати у СЕНСі пропозицію на відкриття цифрової РЕД?

сидеть и ждать, пока отработает 1001 фактор :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:57

  Flamingo написав:
  Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?

Вы поняли не верно в рекламе Хам.она дословно написано такое: "У програмі винагород Cash’U CLUB можна вибрати до 7 з 10 категорій з підвищеним кешбеком." То есть не от 7 как пишете вы, а "до 7" - т.е. 7 не минимально возможное количество, а максимально допустимое


спасибо, точно :oops: то есть орехи как и для всех карт...
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:09

Re: Альфа-Банк

Года идут, но в банке по-прежнему стабильность:
1. Если в чате SuperApp подключают другого сотрудника для решения твоего вопроса, то ответа на твои последующие обращения (если такие не дай бог возникнут), можно уже просто не ждать. Это что за логика работы чата такая? Alfa_Bank, вы не хотите никак это исправить? Почему бы не сделать отдельный чат в мессенджере, зачем эти танцы с бубном? И почему если запрос передается на другого сотрудника, на следующие запросы уже никто не отвечает?
2. Сегодня впервые за время работы с банком, не смог пройти идентификацию на горячей линии :shock: В результате не смог сделать срочный для меня перевод. Охренеть, 8 лет я вам называл одну и ту же информацию, и тут мне сообщают - что я не прошел идентификацию назван неверную информацию, при том что ни кодовое слово, ни название юридического лица не менялись за последние 12 лет. Более того, я эти операции каждый месяц успешно проходил предоставляя абсолютно идентичную информацию. :twisted:
3. Не работает история начислений Travel бонусов. Думал исправят в новой версии - но нет, воз и ныне там.
4. Уже второй день сотрудник поддержки думает, распространяется ли акция VISA Balcony на карты Альфа банка или нет. Сначала предложил написать в чат боти VISA, потом в Альфаконсьерж (и там и там послали обратно в банк), а потом ушел подумать. Думаю к понедельнику, когда эта информация станет для меня абсолютно нерелевантной, сотрудник таки ответит :lol:
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:37

Re: Альфа-Банк

DjPavel, по пункту 1 проблема известна. Или должны были сделать создать паралельный чат, или создадут в какой-то версии.
MASolomko
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