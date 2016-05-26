Додано: Нед 15 сер, 2021 16:09

Года идут, но в банке по-прежнему стабильность:1. Если в чате SuperApp подключают другого сотрудника для решения твоего вопроса, то ответа на твои последующие обращения (если такие не дай бог возникнут), можно уже просто не ждать. Это что за логика работы чата такая?, вы не хотите никак это исправить? Почему бы не сделать отдельный чат в мессенджере, зачем эти танцы с бубном? И почему если запрос передается на другого сотрудника, на следующие запросы уже никто не отвечает?2. Сегодня впервые за время работы с банком, не смог пройти идентификацию на горячей линииВ результате не смог сделать срочный для меня перевод. Охренеть, 8 лет я вам называл одну и ту же информацию, и тут мне сообщают - что я не прошел идентификацию назван неверную информацию, при том что ни кодовое слово, ни название юридического лица не менялись за последние 12 лет. Более того, я эти операции каждый месяц успешно проходил предоставляя абсолютно идентичную информацию.3. Не работает история начислений Travel бонусов. Думал исправят в новой версии - но нет, воз и ныне там.4. Уже второй день сотрудник поддержки думает, распространяется ли акция VISA Balcony на карты Альфа банка или нет. Сначала предложил написать в чат боти VISA, потом в Альфаконсьерж (и там и там послали обратно в банк), а потом ушел подумать. Думаю к понедельнику, когда эта информация станет для меня абсолютно нерелевантной, сотрудник таки ответит