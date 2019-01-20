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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9688968996909691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49

Alfa_Bank подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:51

  apollo написав:Alfa_Bank подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?

Доброго дня. Ні. Оформити можна стільки, скільки дозволяє кредитний ліміт.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9688968996909691
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