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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Alfa_Bank подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?
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apollo
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:51
apollo написав:Alfa_Bank
подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?
Доброго дня. Ні. Оформити можна стільки, скільки дозволяє кредитний ліміт.
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Alfa_Bank
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