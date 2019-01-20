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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Alfa_Bank подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?
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apollo
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:51
apollo написав:Alfa_Bank
подскажите, плз: на количество или общую сумму рассрочек есть какой-то лимит?
Доброго дня. Ні. Оформити можна стільки, скільки дозволяє кредитний ліміт.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:17
Alfa_Bank
А Вы можете тогда по образу - подобию Хамелеона заапгрейдить и пакетные дебетовые карты, добавив кредитный лимит (по желанию клиента) и процент на остаток картсчета вместо дохсейфа? Отличная тогда будет связка - пакетная карта с кредитным лимитом и срочный вклад с пополнением, чтобы не приходилось держать средства на текущих счетах на ситуации непредвиденные.
К тому же, кому нужны будут тогда карты White или Black, если Хамелеон вне конкуренции? В лучшем случае будут пылиться где-то на полочке.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:18
Аlександр написав:Alfa_Bank
А Вы можете тогда по образу - подобию Хамелеона заапгрейдить и пакетные дебетовые карты, добавив кредитный лимит (по желанию клиента) и процент на остаток картсчета вместо дохсейфа? Отличная тогда будет связка - пакетная карта с кредитным лимитом и срочный вклад с пополнением, чтобы не приходилось держать средства на текущих счетах на ситуации непредвиденные.
К тому же, кому нужны будут тогда карты White или Black, если Хамелеон вне конкуренции? В лучшем случае будут пылиться где-то на полочке.
Доброго дня. Подумаємо. Дякуємо за пропозицію.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:21
Аlександр написав:Alfa_Bank
А Вы можете тогда по образу - подобию Хамелеона заапгрейдить и пакетные дебетовые карты, добавив кредитный лимит (по желанию клиента) и процент на остаток картсчета вместо дохсейфа? Отличная тогда будет связка - пакетная карта с кредитным лимитом и срочный вклад с пополнением, чтобы не приходилось держать средства на текущих счетах на ситуации непредвиденные.
К тому же, кому нужны будут тогда карты White или Black, если Хамелеон вне конкуренции? В лучшем случае будут пылиться где-то на полочке.
Имхо Хамелеон чисто маркетинговый продукт, с текущим набором плюшек глубоко убыточный, его задача - привлечь новых клиентов, после чего все порежут. И меня, например, схема со сдохсейфом вполне устраивает, не надо трогать пакетные карты
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:39
Alfa_Bank написав: Аlександр написав:Alfa_Bank
А Вы можете тогда по образу - подобию Хамелеона заапгрейдить и пакетные дебетовые карты, добавив кредитный лимит (по желанию клиента) и процент на остаток картсчета вместо дохсейфа? Отличная тогда будет связка - пакетная карта с кредитным лимитом и срочный вклад с пополнением, чтобы не приходилось держать средства на текущих счетах на ситуации непредвиденные.
К тому же, кому нужны будут тогда карты White или Black, если Хамелеон вне конкуренции? В лучшем случае будут пылиться где-то на полочке.
Доброго дня. Подумаємо. Дякуємо за пропозицію.
Не за что.
Например, клиент предпочитает пользоваться своими средствами. Тогда ему вполне будет достаточно 10 000 грн собственных средств на картсчете (т. к. сперва будут списываться собственные средства, а затем кредитные) и 50 - 100 тыс грн кредитного лимита на непредвиденные ситуации или спонтанные, но весьма выгодные крупные покупки. А поступающими средствами на карту можно будет пополнять срочные вклады. Да и сама карта будет задействована на все 100%, нежели несколько карт по чуть-чуть, время от времени.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:51
Faceless написав:
Имхо Хамелеон чисто маркетинговый продукт, с текущим набором плюшек глубоко убыточный, его задача - привлечь новых клиентов, после чего все порежут. И меня, например, схема со сдохсейфом вполне устраивает, не надо трогать пакетные карты
Пустая схема с лишними телодвижениями да еще и под 4 - 5% годовых.
К тому же, имея хороший кредитный лимит, вместо дохсейфа, средства можно будет тогда держать на Мобильном.
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Аlександр
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:09
Аlександр написав: Faceless написав:
Имхо Хамелеон чисто маркетинговый продукт, с текущим набором плюшек глубоко убыточный, его задача - привлечь новых клиентов, после чего все порежут. И меня, например, схема со сдохсейфом вполне устраивает, не надо трогать пакетные карты
Пустая схема с лишними телодвижениями да еще и под 4 - 5% годовых.
К тому же, имея хороший кредитный лимит, вместо дохсейфа, средства можно будет тогда держать на Мобильном.
Вам следовало бы наконец осознать, что все ваши "предложения" не представляют для любого банка ни малейшего интереса ввиду их полнейшей убыточности.
Никаких особых телодвижений со сдохсейфом не требуется, это просто ускоренная версия сберегательного счета, и это безопаснее, чем все держать на остатке основной карты, которой регулярно пользуешься.
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Faceless
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:09
Подскажите, а правильно ли я понимаю что в Ящерице будет на постоянной основе киш-миш 1% (не более 500грн./мес) за пополнение с карт другого банка посредством SENSE ?
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lov2108
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:12
lov2108 написав:
Подскажите, а правильно ли я понимаю что в Ящерице будет на постоянной основе киш-миш 1% (не более 500грн./мес) за пополнение с карт другого банка посредством SENSE ?
Доброго дня. Поки акція діє до 30.09.21 як і для інших карток.
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