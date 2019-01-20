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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9689969096919692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:28

Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш.
Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала.
Сегодня вроде выкатили обнову, заработало.
Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад.
Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик.
В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера.
Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло.
Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно.
После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит.
Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста.
Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел.
На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:33

  mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш.
Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала.
Сегодня вроде выкатили обнову, заработало.
Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад.
Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик.
В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера.
Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло.
Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно.
После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит.
Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста.
Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел.
На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть

В похороненной ОК Альфа все было норм, имхо, очень торопились в Сенс перевести, сделали сырой продукт
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:40

  mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш.
Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала.
Сегодня вроде выкатили обнову, заработало.
Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад.
Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик.
В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера.
Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло.
Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно.
После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит.
Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста.
Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел.
На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть

Доброго дня. В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

Предложил куме через Sense SuperApp стать клиентом Альфа-банка и оформить новый продукт — Хамелеон.

Наблюдал за процессом, старался не подсказывать :D
Мой вывод. Процесс надо шлифануть, в ряде моментов есть непонятные ситуации. Сложно и надо заморачиваться.

Поставили приложение, вводим номер телефона Киевстар (чтобы получить хороший кредитный лимит) и дату рождения. Документы даём через шеринг "Дія". Выбираем Хамелеон, уже и предварительный кредитный лимит (хотя там даже не было видно, что предварительный). Доходит до селфи — делает. Ожидает обработки. Потом появилось какое-то уведомление и выкинуло на главный экран (ввод телефона и даты).

Без понятия, что дальше. Обратились в неавторизированный чат из приложения. Ждём... На компе нашли инструкцию в help.alfabank.ua — выкинуло на том месте, где надо заполнять анкетные данные.

Надоело ждать ответ чата и давай пробовать снова. Благо приложение уточнило хочешь ли ты продолжить ) А тут и ответ чата, что начинайте заново :D
Перешли к заполнению анкетных данных, опять идентификация через "Дія". Заполняем анкету (кстати, почему её скачать нельзя? Тяжело придёться проходить гестапо), ждём обработки. Звонок с банка, уточнение по анкетным данным. Ожидаем уведомления для продолжения.

5 минут ожидания и можно продолжать. Опять входить по телефону и продолжать. Далее активация пакета и карты, заполнения электронной почты (почему нет её подтверждения?), предложения привязать номер Киевстар (получается, что повышенный лимит кума так и не получила?), туториал (хотя я б его запрятал в раздел поддержки и указал только в туториал, где смотреть обучалку) и вот полноценный клиент.

Оценка из 5 — 4+.
Но лимит более-менее для начала пойдет :D

ps Во флуд-чате написал этот отзыв. Никакой реакции. Видимо там, кроме флуда, не интересно.
MASolomko
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