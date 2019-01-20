Додано: Пон 16 сер, 2021 11:54

Предложил куме через Sense SuperApp стать клиентом Альфа-банка и оформить новый продукт — Хамелеон.Наблюдал за процессом, старался не подсказыватьМой вывод. Процесс надо шлифануть, в ряде моментов есть непонятные ситуации. Сложно и надо заморачиваться.Поставили приложение, вводим номер телефона Киевстар (чтобы получить хороший кредитный лимит) и дату рождения. Документы даём через шеринг "Дія". Выбираем Хамелеон, уже и предварительный кредитный лимит (хотя там даже не было видно, что предварительный). Доходит до селфи — делает. Ожидает обработки. Потом появилось какое-то уведомление и выкинуло на главный экран (ввод телефона и даты).Без понятия, что дальше. Обратились в неавторизированный чат из приложения. Ждём... На компе нашли инструкцию в help.alfabank.ua — выкинуло на том месте, где надо заполнять анкетные данные.Надоело ждать ответ чата и давай пробовать снова. Благо приложение уточнило хочешь ли ты продолжить ) А тут и ответ чата, что начинайте зановоПерешли к заполнению анкетных данных, опять идентификация через "Дія". Заполняем анкету (кстати, почему её скачать нельзя? Тяжело придёться проходить гестапо), ждём обработки. Звонок с банка, уточнение по анкетным данным. Ожидаем уведомления для продолжения.5 минут ожидания и можно продолжать. Опять входить по телефону и продолжать. Далее активация пакета и карты, заполнения электронной почты (почему нет её подтверждения?), предложения привязать номер Киевстар (получается, что повышенный лимит кума так и не получила?), туториал (хотя я б его запрятал в раздел поддержки и указал только в туториал, где смотреть обучалку) и вот полноценный клиент.Оценка из 5 — 4+.Но лимит более-менее для начала пойдетps Во флуд-чате написал этот отзыв. Никакой реакции. Видимо там, кроме флуда, не интересно.