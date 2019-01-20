Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш. Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала. Сегодня вроде выкатили обнову, заработало. Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад. Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик. В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера. Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло. Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно. После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит. Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста. Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел. На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть
mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш. Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала. Сегодня вроде выкатили обнову, заработало. Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад. Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик. В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера. Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло. Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно. После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит. Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста. Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел. На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть
В похороненной ОК Альфа все было норм, имхо, очень торопились в Сенс перевести, сделали сырой продукт
mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш. Начнём с того, что в пт, сб и вс эта функция вообще не работала. Сегодня вроде выкатили обнову, заработало. Процесс фотографирования документов во время звонка - адский ад. Постоянно отваливается то камера, то микрофон, то динамик. В первый раз сфоткал половину документов, отвалилась наглухо камера. Начал заново. Сфоткал 3/4 - и всё зависло. Создал заявку в третий раз. Кое-как всё сфоткал успешно. После чего оператор ковырялся несколько минут и сообщил, что у них возникла какая-то ошибка, он со мной свяжется когда её решит. Потратил на это "онлайн-открытие" всё утро. И не факт, что прошёл хотя бы половину этого квеста. Более неудобного процесса открытия счёта я ещё не видел. На видосиках в ютубе - оно всё красиво. А в жизни - полная жесть
Предложил куме через Sense SuperApp стать клиентом Альфа-банка и оформить новый продукт — Хамелеон.
Наблюдал за процессом, старался не подсказывать Мой вывод. Процесс надо шлифануть, в ряде моментов есть непонятные ситуации. Сложно и надо заморачиваться.
Поставили приложение, вводим номер телефона Киевстар (чтобы получить хороший кредитный лимит) и дату рождения. Документы даём через шеринг "Дія". Выбираем Хамелеон, уже и предварительный кредитный лимит (хотя там даже не было видно, что предварительный). Доходит до селфи — делает. Ожидает обработки. Потом появилось какое-то уведомление и выкинуло на главный экран (ввод телефона и даты).
Без понятия, что дальше. Обратились в неавторизированный чат из приложения. Ждём... На компе нашли инструкцию в help.alfabank.ua — выкинуло на том месте, где надо заполнять анкетные данные.
Надоело ждать ответ чата и давай пробовать снова. Благо приложение уточнило хочешь ли ты продолжить ) А тут и ответ чата, что начинайте заново Перешли к заполнению анкетных данных, опять идентификация через "Дія". Заполняем анкету (кстати, почему её скачать нельзя? Тяжело придёться проходить гестапо), ждём обработки. Звонок с банка, уточнение по анкетным данным. Ожидаем уведомления для продолжения.
5 минут ожидания и можно продолжать. Опять входить по телефону и продолжать. Далее активация пакета и карты, заполнения электронной почты (почему нет её подтверждения?), предложения привязать номер Киевстар (получается, что повышенный лимит кума так и не получила?), туториал (хотя я б его запрятал в раздел поддержки и указал только в туториал, где смотреть обучалку) и вот полноценный клиент.
Оценка из 5 — 4+. Но лимит более-менее для начала пойдет
ps Во флуд-чате написал этот отзыв. Никакой реакции. Видимо там, кроме флуда, не интересно.
MASolomko написав:Предложил куме через Sense SuperApp стать клиентом Альфа-банка и оформить новый продукт — Хамелеон.
Наблюдал за процессом, старался не подсказывать Мой вывод. Процесс надо шлифануть, в ряде моментов есть непонятные ситуации. Сложно и надо заморачиваться.
Поставили приложение, вводим номер телефона Киевстар (чтобы получить хороший кредитный лимит) и дату рождения. Документы даём через шеринг "Дія". Выбираем Хамелеон, уже и предварительный кредитный лимит (хотя там даже не было видно, что предварительный). Доходит до селфи — делает. Ожидает обработки. Потом появилось какое-то уведомление и выкинуло на главный экран (ввод телефона и даты).
Без понятия, что дальше. Обратились в неавторизированный чат из приложения. Ждём... На компе нашли инструкцию в help.alfabank.ua — выкинуло на том месте, где надо заполнять анкетные данные.
Надоело ждать ответ чата и давай пробовать снова. Благо приложение уточнило хочешь ли ты продолжить ) А тут и ответ чата, что начинайте заново Перешли к заполнению анкетных данных, опять идентификация через "Дія". Заполняем анкету (кстати, почему её скачать нельзя? Тяжело придёться проходить гестапо), ждём обработки. Звонок с банка, уточнение по анкетным данным. Ожидаем уведомления для продолжения.
5 минут ожидания и можно продолжать. Опять входить по телефону и продолжать. Далее активация пакета и карты, заполнения электронной почты (почему нет её подтверждения?), предложения привязать номер Киевстар (получается, что повышенный лимит кума так и не получила?), туториал (хотя я б его запрятал в раздел поддержки и указал только в туториал, где смотреть обучалку) и вот полноценный клиент.
Оценка из 5 — 4+. Но лимит более-менее для начала пойдет
ps Во флуд-чате написал этот отзыв. Никакой реакции. Видимо там, кроме флуда, не интересно.
Доброго дня. Ваші коментарі будуть передані у відповідальний підрозділ. Дякуємо!
Аlександр как всегда генерит идеи пачками, на котрые Alfa_Bank всегда толерантно сообщает, что передаст в профильное подразделение ... я так понимаю на каждом заседании Праления уже есть постоянный пункт "обсуждение предложений Александра" )
Скупился на онлайн сайте Рэдом. Алла в своем репертуаре - карточный курс на 2% завышен по сравнению с тем что Алла сама продает баксы на дебетку. Алла была выбрана только по одной причине - халявная рассрочка. Так что в очередной раз убедился что юзать кредитки Аллы можно только внутри страны.