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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9691969296939694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:13

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  Faceless написав:Имхо Хамелеон чисто маркетинговый продукт, с текущим набором плюшек глубоко убыточный, его задача - привлечь новых клиентов, после чего все порежут. И меня, например, схема со сдохсейфом вполне устраивает, не надо трогать пакетные карты

Пустая схема с лишними телодвижениями да еще и под 4 - 5% годовых.
К тому же, имея хороший кредитный лимит, вместо дохсейфа, средства можно будет тогда держать на Мобильном.

Вам следовало бы наконец осознать, что все ваши "предложения" не представляют для любого банка ни малейшего интереса ввиду их полнейшей убыточности.

Выпускаете Хамелеон, забрасываете свой White на полку и практически все тоже самое о чем написал выше. Для чего городить кучу карт, если все самые интересные предложения можно собрать в одной :roll:
  Faceless написав:Никаких особых телодвижений со сдохсейфом не требуется, это просто ускоренная версия сберегательного счета, и это безопаснее, чем все держать на остатке основной карты, которой регулярно пользуешься.

Лимиты & SMS-банкинг лучшая защита.
Установили себе суточный лимит в 100 - 1000 грн и никакой дохсейф не нужен. Да и деньги на срочном вкладе куда лучше защищены, нежели на дохсейфе, т. к. до конца срока действия вклада вообще никому не доступны.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:17

Re: Альфа-Банк

Аlександр написав:
  Faceless написав:Вам следовало бы наконец осознать, что все ваши "предложения" не представляют для любого банка ни малейшего интереса ввиду их полнейшей убыточности.

Выпускаете Хамелеон, забрасываете свой White на полку и практически все тоже самое о чем написал выше. Для чего городить кучу карт, если все самые интересные предложения можно собрать в одной :roll:
  Faceless написав:Никаких особых телодвижений со сдохсейфом не требуется, это просто ускоренная версия сберегательного счета, и это безопаснее, чем все держать на остатке основной карты, которой регулярно пользуешься.

Лимиты & SMS-банкинг лучшая защита.
Установили себе суточный лимит в 100 - 1000 грн и никакой дохсейф не нужен. Да и деньги на срочном вкладе куда лучше защищены, нежели на дохсейфе, т. к. до конца срока действия вклада вообще никому не доступны.


Лимит 100-1000 заколебаешься менять по несколько раз в день, и это пишет человек, которому закинуть на дох сейф "лишние телодвижегия".
Смс банкинг сам ао себе ни от чего не защищает, он позволяет быстрее среагировать, но все равно постфактум.
White у меня нет, чтобы его забрасывать. Мне моего старого Платинум Блек хватает
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:29

  mephala написав:Скупился на онлайн сайте Рэдом.
Алла в своем репертуаре - карточный курс на 2% завышен по сравнению с тем что Алла сама продает баксы на дебетку.
Алла была выбрана только по одной причине - халявная рассрочка.
Так что в очередной раз убедился что юзать кредитки Аллы можно только внутри страны.

100%
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:32

Пришло сообщение в сенс что с 16го числа можно оформлять хамелеон, но оформление для меня недоступно. Какие академии нужно закончить чтобы сообразить, что такие сообщения нужно рассылать только целевой аудитории?
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:36

  Faceless написав:Лимит 100-1000 заколебаешься менять по несколько раз в день, и это пишет человек, которому закинуть на дох сейф "лишние телодвижегия".

Вы ведь боягуз :oops:
Ладно, установите себе ту сумму лимита, которую сочтете комфортной 8)
  Faceless написав:White у меня нет, чтобы его забрасывать. Мне моего старого Платинум Блек хватает

Ну а мне не хо распыляться с Infinite на платины, возможные VISA-плюшки терять.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:50

Re: Альфа-Банк

Аlександр написав:
  Faceless написав:Лимит 100-1000 заколебаешься менять по несколько раз в день, и это пишет человек, которому закинуть на дох сейф "лишние телодвижегия".

Вы ведь боягуз :oops:
Ладно, установите себе ту сумму лимита, которую сочтете комфортной 8)
  Faceless написав:White у меня нет, чтобы его забрасывать. Мне моего старого Платинум Блек хватает

Ну а мне не хо распыляться с Infinite на платины, возможные VISA-плюшки терять.
Спасибо, но я как-то и без вашего одобрения разберусь
Для плюшек от Visa, которые по сути единичные, всегда можно в g-pay кошельке держать карту, и тем более не нужно заваливать офпреда абсурдными предложениями
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:54

  Faceless написав:не нужно заваливать офпреда абсурдными предложениями

Ну почему "абсурдными" ? Смешно же, не ?
А улыбка - это позитив, лишним не бывает )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:30

  KIM написав:Пришло сообщение в сенс что с 16го числа можно оформлять хамелеон, но оформление для меня недоступно. Какие академии нужно закончить чтобы сообразить, что такие сообщения нужно рассылать только целевой аудитории?


с 16 сентября :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:31

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш

Доброго дня. В роботі.

Очередная попытка открыть счёт за 5 минут - заняла полчаса и закончилась фейлом.
Консультант взял тайм-аут до завтра, с утреца продолжим.
С Аллой - не заскучаешь, квест продолжается
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:38

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Оформление счёта ФОП онлайн - это какой-то лютый треш

Доброго дня. В роботі.

Очередная попытка открыть счёт за 5 минут - заняла полчаса и закончилась фейлом.
Консультант взял тайм-аут до завтра, с утреца продолжим.
С Аллой - не заскучаешь, квест продолжается

:( поки не можу прокоментувати, відпишусь після отримання даних.
Alfa_Bank
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