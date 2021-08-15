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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9691969296939694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:43

  lov2108 написав:
  KIM написав:Пришло сообщение в сенс что с 16го числа можно оформлять хамелеон, но оформление для меня недоступно. Какие академии нужно закончить чтобы сообразить, что такие сообщения нужно рассылать только целевой аудитории?


с 16 сентября :mrgreen:


Тем более.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:44

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. В роботі.

Очередная попытка открыть счёт за 5 минут - заняла полчаса и закончилась фейлом.
Консультант взял тайм-аут до завтра, с утреца продолжим.
С Аллой - не заскучаешь, квест продолжается

:( поки не можу прокоментувати, відпишусь після отримання даних.

Раз вы пользуете такую глючную приложуху - почему бы не дать возможность открыть ФОП-счёт через отделение ?
За это время я бы раз 20 сходил в отделение, если б оно умело открывать фоп-счета
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:00

То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:03

  vovareuckij написав:То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.

Доброго дня. Напишіть ІПН в ПП, будь ласка, проаналізуємо чому так вийшло.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:12

Alfa_Bank Написал
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:15

  vovareuckij написав:То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка

"только новым клиентам" - совсем не значит "всем новым клиентам".
Никакого обмана. 1001 фактор
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:15

  vovareuckij написав:Alfa_Bank Написал

В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:43

  vovareuckij написав:То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.


как выяснелось, 18-63 лимит по возрасту даже для дебетного.
IMPRINTER
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