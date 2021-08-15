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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:43
lov2108 написав: KIM написав:
Пришло сообщение в сенс что с 16го числа можно оформлять хамелеон, но оформление для меня недоступно. Какие академии нужно закончить чтобы сообразить, что такие сообщения нужно рассылать только целевой аудитории?
с 16 сентября
Тем более.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 15:44
Alfa_Bank написав:
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. В роботі.
Очередная попытка открыть счёт за 5 минут - заняла полчаса и закончилась фейлом.
Консультант взял тайм-аут до завтра, с утреца продолжим.
С Аллой - не заскучаешь, квест продолжается
поки не можу прокоментувати, відпишусь після отримання даних.
Раз вы пользуете такую глючную приложуху - почему бы не дать возможность открыть ФОП-счёт через отделение ?
За это время я бы раз 20 сходил в отделение, если б оно умело открывать фоп-счета
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:00
То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.
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vovareuckij
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:03
vovareuckij написав:
То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.
Доброго дня. Напишіть ІПН в ПП, будь ласка, проаналізуємо чому так вийшло.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:12
Alfa_Bank Написал
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:15
vovareuckij написав:
То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка
"только новым клиентам" - совсем не значит "всем новым клиентам".
Никакого обмана. 1001 фактор
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mustbe
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:15
vovareuckij написав:Alfa_Bank
Написал
В роботі.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:43
vovareuckij написав:
То, что хамелеон оформляют только новым клиентам - обман от банка. Я не являюсь клиентом Альфы, скачал сенс и подал заявку получил отказ, причем ДАЖЕ дебетную Хамелеон не могут сделать. На вопрос почему тоже не могут ответить, только отсылают позже обращаться, при этом подтверждают, что я не клиент банка, но почему карту нельзя сделать, ответить не могут.
как выяснелось, 18-63 лимит по возрасту даже для дебетного.
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Пон 16 сер, 2021 16:24
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