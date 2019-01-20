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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9692969396949695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:33

Re: Альфа-Банк

Карта Caméléon
Кредитний ліміт
01 Нескінченний пільговий період
02Ставка завжди 0,01% річних на покупки карткою В т.ч. на оплату комуналки та поповнення мобільного
03 Мінімальний щомісячний платіж 10% від суми кредиту

В чем подвох, кто пользовался?
Получается если погашать по 10% в месяц при ставке 0,01 річних, то это выйдет грубо всего 0,1% за 10 месяцев!
Kawun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:47

Re: Альфа-Банк

О, ЕКО-зарплату нарахували. Раптом, ще хтось чекає...
kreuz
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  #<1 ... 9692969396949695
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