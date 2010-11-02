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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:33
Карта Caméléon
Кредитний ліміт
01 Нескінченний пільговий період
02Ставка завжди 0,01% річних на покупки карткою В т.ч. на оплату комуналки та поповнення мобільного
03 Мінімальний щомісячний платіж 10% від суми кредиту
В чем подвох, кто пользовался?
Получается если погашать по 10% в месяц при ставке 0,01 річних, то это выйдет грубо всего 0,1% за 10 месяцев!
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:47
О, ЕКО-зарплату нарахували. Раптом, ще хтось чекає...
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:14
карта комфорт закончилась по сроку действия. перевыпущеная будет тоже комфорт?
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:15
Сегодня убил пол.вечера в попитке открить хамелеон вроде все прошел и дию и селфи , а в конце...... Типа не доверяем пройдите. видео проверку и нафига городить уже б сделали как в моно фото паспорта и кода(
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:28
Diman нет, только переход на новые тарифы.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:39
А где официальные тарифы по этому "хамелеону"? На сайте аж две страницы с рекламой, но ни одной ссылки на документы не нашёл.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:02
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