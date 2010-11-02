RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9692969396949695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:33

Re: Альфа-Банк

Карта Caméléon
Кредитний ліміт
01 Нескінченний пільговий період
02Ставка завжди 0,01% річних на покупки карткою В т.ч. на оплату комуналки та поповнення мобільного
03 Мінімальний щомісячний платіж 10% від суми кредиту

В чем подвох, кто пользовался?
Получается если погашать по 10% в месяц при ставке 0,01 річних, то это выйдет грубо всего 0,1% за 10 месяцев!
Kawun
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:47

Re: Альфа-Банк

О, ЕКО-зарплату нарахували. Раптом, ще хтось чекає...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3185
З нами з: 10.12.07
Подякував: 165 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:14

Re: Альфа-Банк

карта комфорт закончилась по сроку действия. перевыпущеная будет тоже комфорт?
Diman
 
Повідомлень: 579
З нами з: 11.07.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:15

Сегодня убил пол.вечера в попитке открить хамелеон вроде все прошел и дию и селфи , а в конце...... Типа не доверяем пройдите. видео проверку и нафига городить уже б сделали как в моно фото паспорта и кода(
olgerd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 13.03.11
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:28

Diman нет, только переход на новые тарифы.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:39

А где официальные тарифы по этому "хамелеону"? На сайте аж две страницы с рекламой, но ни одной ссылки на документы не нашёл.
M-Audio
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 23.03.11
Подякував: 422 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:02

M-Audio
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
barborys
 
Повідомлень: 128
З нами з: 08.06.13
Подякував: 147 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9692969396949695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 744, 745, 746
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7454 1062798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 21:53
mihasik
Райффайзен Банк 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8274 1958530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 21:51
Goodman
А-Банк 1 ... 1925, 1926, 1927
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19265 2915365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 21:43
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96947)
16.08.2021 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.