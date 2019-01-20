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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9692969396949695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:33

Re: Альфа-Банк

Карта Caméléon
Кредитний ліміт
01 Нескінченний пільговий період
02Ставка завжди 0,01% річних на покупки карткою В т.ч. на оплату комуналки та поповнення мобільного
03 Мінімальний щомісячний платіж 10% від суми кредиту

В чем подвох, кто пользовался?
Получается если погашать по 10% в месяц при ставке 0,01 річних, то это выйдет грубо всего 0,1% за 10 месяцев!
Kawun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:47

Re: Альфа-Банк

О, ЕКО-зарплату нарахували. Раптом, ще хтось чекає...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:14

Re: Альфа-Банк

карта комфорт закончилась по сроку действия. перевыпущеная будет тоже комфорт?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:15

Сегодня убил пол.вечера в попитке открить хамелеон вроде все прошел и дию и селфи , а в конце...... Типа не доверяем пройдите. видео проверку и нафига городить уже б сделали как в моно фото паспорта и кода(
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:28

Diman нет, только переход на новые тарифы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:39

А где официальные тарифы по этому "хамелеону"? На сайте аж две страницы с рекламой, но ни одной ссылки на документы не нашёл.
M-Audio
 
Повідомлень: 2337
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Подякував: 422 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:02

M-Audio
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
barborys
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 04:47

Re: Альфа-Банк

  Kawun написав:В чем подвох, кто пользовался?
Пока ни в чём.
Оформление её доступно в Sense и пока только новым клиентам, а со середины сентября и остальным.

  olgerd написав:а в конце... Типа не доверяем пройдите. видео проверку и нафига...
Это говорит о том, что тебе мало данных из внешних ресурсов (например, УБКИ).
Кума на выходных оформляла эту карту, использовала только Дия и селфи + приняла звонок с банка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:34

Re: Альфа-Банк

Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. Переводив у розстрочку вчора зранку.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:38

  lov2108 написав:Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. переволив у розстрочку вчора зранку.

Деньги и не вернутся. Рассрочка у альфы в том что вам не надо будет гасить всю сумму покупки через одну РД. Алла сама вам будет рассчитывать и показывать какую сумму надо гасить. А во вкладке рассрочки вы увидете эту сумму после того как списание за покупку проведется по счету ( пока оно в блоке)
Flamingo
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