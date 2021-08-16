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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9693969496959696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:56

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал.
Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ).
Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится.
З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:03

  Hella написав:Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал.
Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ).
Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится.
З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?

Доброго дня. З приводу подвійної оплати дивлюся. В Сенс відображаються дані, що ми отримали від оператора комунальних послуг, за бажанням, суму ви можете змінити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:03

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. переволив у розстрочку вчора зранку.

Деньги и не вернутся. Рассрочка у альфы в том что вам не надо будет гасить всю сумму покупки через одну РД. Алла сама вам будет рассчитывать и показывать какую сумму надо гасить. А во вкладке рассрочки вы увидете эту сумму после того как списание за покупку проведется по счету ( пока оно в блоке)

Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:09

Alfa_Bank

Поздно вспомнила, что цифра в платежке отличалась от той, что была показана в Сенсе. Нажала, что показали :). Учту на будущее.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:38

  barborys написав:M-Audio
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

"Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік - Не тарифікується"

Ооо, там ещё и допку завести можно?
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:39

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. переволив у розстрочку вчора зранку.

Деньги и не вернутся. Рассрочка у альфы в том что вам не надо будет гасить всю сумму покупки через одну РД. Алла сама вам будет рассчитывать и показывать какую сумму надо гасить. А во вкладке рассрочки вы увидете эту сумму после того как списание за покупку проведется по счету ( пока оно в блоке)

Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.

Ну не интересно не ешьте ;). Та схема что вам нравится присуща банкам которые выделяют отдельный лимит под рассрочки. У алки подобного нет. Здесь все рассрочки могут быть лишь в пределах имеющегося кред.лима. И нельзя сказать что эта схема лучше или хуже. Она просто другая. Кто умеет ее "готовить" тот и пользует
Flamingo
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