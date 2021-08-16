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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:56
Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал.
Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ).
Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится.
З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?
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Hella
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:03
Hella написав:
Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал.
Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ).
Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится.
З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?
Доброго дня. З приводу подвійної оплати дивлюся. В Сенс відображаються дані, що ми отримали від оператора комунальних послуг, за бажанням, суму ви можете змінити.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:03
Flamingo написав: lov2108 написав:
Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. переволив у розстрочку вчора зранку.
Деньги и не вернутся. Рассрочка у альфы в том что вам не надо будет гасить всю сумму покупки через одну РД. Алла сама вам будет рассчитывать и показывать какую сумму надо гасить. А во вкладке рассрочки вы увидете эту сумму после того как списание за покупку проведется по счету ( пока оно в блоке)
Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.
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lov2108
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:09
Alfa_Bank
Поздно вспомнила, что цифра в платежке отличалась от той, что была показана в Сенсе. Нажала, что показали
. Учту на будущее.
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Hella
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:38
"Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік - Не тарифікується"
Ооо, там ещё и допку завести можно?
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Adast
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:39
lov2108 написав: Flamingo написав: lov2108 написав:
Шановні підкажіть !
Перший раз оформив покупку у розстрочку. Написало що розстрочка оформлена. Але кошти не повернулись ті що були списані за покупку і в розділі розстрочка не відобразилось нічого.
Питання, на який день це все відбувається?
П.С. переволив у розстрочку вчора зранку.
Деньги и не вернутся. Рассрочка у альфы в том что вам не надо будет гасить всю сумму покупки через одну РД. Алла сама вам будет рассчитывать и показывать какую сумму надо гасить. А во вкладке рассрочки вы увидете эту сумму после того как списание за покупку проведется по счету ( пока оно в блоке)
Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.
Ну не интересно не ешьте
. Та схема что вам нравится присуща банкам которые выделяют отдельный лимит под рассрочки. У алки подобного нет. Здесь все рассрочки могут быть лишь в пределах имеющегося кред.лима. И нельзя сказать что эта схема лучше или хуже. Она просто другая. Кто умеет ее "готовить" тот и пользует
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Flamingo
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:35
Есть четыре рассрочки, есть ежемесячные сумма погашения по каждой из них.общую сумму я плюсую сам? Чат говорит, что сам
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novichok
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:38
novichok написав:
Есть четыре рассрочки, есть ежемесячные сумма погашения по каждой из них.общую сумму я плюсую сам? Чат говорит, что сам
Доброго дня. В РД суми мінімальних платежів будуть переведені в звичайну заборгованість по картці. Від суми заборгованості банк сформує ОМП у розмірі 5% мін. 50 грн. до сплати. Ви можете погасити розрахований ОМП, або плюсувати всі платежі по розстрочкам та погасити їх повністю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:57
Flamingo написав: lov2108 написав:
Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.
Ну не интересно не ешьте
. Та схема что вам нравится присуща банкам которые выделяют отдельный лимит под рассрочки. У алки подобного нет. Здесь все рассрочки могут быть лишь в пределах имеющегося кред.лима. И нельзя сказать что эта схема лучше или хуже. Она просто другая. Кто умеет ее "готовить" тот и пользует
Все, розібрався.
Тут просто гра цифр. Вже другу розстрочку оформив....вхожу у азарт
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lov2108
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