RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9694969596969697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:29

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:37

Напомните, пожалуйста. Оплата коммуналки попадает под рассрочку?
rollo
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 20.10.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39

  rollo написав:Напомните, пожалуйста. Оплата коммуналки попадает под рассрочку?

Доброго дня. Все залежить від МСС.
Розстрочка не оформляється:
• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під такими кодами продавців:
- 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади);
- 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг: штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами [більш актуально за кордоном]);
- 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації);
- 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т. ч. через МАВ, і зняття готівки);
- 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії [не медичні]), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати за видом їхньої діяльності);
• на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки;
• на безготівкові перекази коштів з кредитної картки.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:45

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.

Ну не интересно не ешьте ;). Та схема что вам нравится присуща банкам которые выделяют отдельный лимит под рассрочки. У алки подобного нет. Здесь все рассрочки могут быть лишь в пределах имеющегося кред.лима. И нельзя сказать что эта схема лучше или хуже. Она просто другая. Кто умеет ее "готовить" тот и пользует


Все, розібрався.
Тут просто гра цифр. Вже другу розстрочку оформив....вхожу у азарт :mrgreen:


Восемь расстрочек имею на КК РЕД и самые большие оформил в августе, без комисисй на полгода, как бы выгодно.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:50

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D


я думаю в 00:01 свини и подсвинки уже начнут насиловать ящера и к 9.00 как вы заступите тут будет на ветке 100 вопросов и 500 в личке - так что берите подмогу.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38075
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6059 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:55

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D


я думаю в 00:01 свини и подсвинки уже начнут насиловать ящера и к 9.00 как вы заступите тут будет на ветке 100 вопросов и 500 в личке - так что берите подмогу.

Обов'язково) Дякую за турботу :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:03

А вопросы будут, т.к. процесс достаточно туго идёт

"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать. Тут заметил интересную деталь, на которой невнимательные свини могут попасться - по ящеру есть плата за овер :)

Доставка пластика в новую почту бесплатно?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15130
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8204 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:06

  Вкладчик1234 написав:
Доставка пластика в новую почту бесплатно?

Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9694969596969697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1925, 1926, 1927
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19267 2924606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 14:49
_PORT_UA
Райффайзен Банк 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8275 1959303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 12:09
nickvp
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4944, 4945, 4946
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49451 6546134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 11:57
Citizen_D

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Енергетика (21)
17.08.2021 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.