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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:29
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39
Доброго дня. Все залежить від МСС.
Розстрочка не оформляється:
• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під такими кодами продавців:
- 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади);
- 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг: штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами [більш актуально за кордоном]);
- 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації);
- 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т. ч. через МАВ, і зняття готівки);
- 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії [не медичні]), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати за видом їхньої діяльності);
• на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки;
• на безготівкові перекази коштів з кредитної картки.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:45
Восемь расстрочек имею на КК РЕД и самые большие оформил в августе, без комисисй на полгода, как бы выгодно.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:50
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:55
Обов'язково) Дякую за турботу
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:03
А вопросы будут, т.к. процесс достаточно туго идёт
"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать. Тут заметил интересную деталь, на которой невнимательные свини могут попасться - по ящеру есть плата за овер
Доставка пластика в новую почту бесплатно?
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:06
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