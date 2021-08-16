RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9695969696979698>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:29

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:37

Напомните, пожалуйста. Оплата коммуналки попадает под рассрочку?
rollo
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 20.10.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39

  rollo написав:Напомните, пожалуйста. Оплата коммуналки попадает под рассрочку?

Доброго дня. Все залежить від МСС.
Розстрочка не оформляється:
• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під такими кодами продавців:
- 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади);
- 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг: штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами [більш актуально за кордоном]);
- 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації);
- 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т. ч. через МАВ, і зняття готівки);
- 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії [не медичні]), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати за видом їхньої діяльності);
• на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки;
• на безготівкові перекази коштів з кредитної картки.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:45

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Щось якось нецікаво працює схема.
Мені більше подобається по типу "легка розстрочка".
Там купуєш товар в магазинах партнерах....і просто протягом періоду, щомісячно в дату РД списують в рахунок кредитного ліміту платіж і відсотки 0,01%.

Ну не интересно не ешьте ;). Та схема что вам нравится присуща банкам которые выделяют отдельный лимит под рассрочки. У алки подобного нет. Здесь все рассрочки могут быть лишь в пределах имеющегося кред.лима. И нельзя сказать что эта схема лучше или хуже. Она просто другая. Кто умеет ее "готовить" тот и пользует


Все, розібрався.
Тут просто гра цифр. Вже другу розстрочку оформив....вхожу у азарт :mrgreen:


Восемь расстрочек имею на КК РЕД и самые большие оформил в августе, без комисисй на полгода, как бы выгодно.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:50

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D


я думаю в 00:01 свини и подсвинки уже начнут насиловать ящера и к 9.00 как вы заступите тут будет на ветке 100 вопросов и 500 в личке - так что берите подмогу.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38075
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6059 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:55

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

16.09 на смену берите помощницу - будет жарко.

:D


я думаю в 00:01 свини и подсвинки уже начнут насиловать ящера и к 9.00 как вы заступите тут будет на ветке 100 вопросов и 500 в личке - так что берите подмогу.

Обов'язково) Дякую за турботу :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:03

А вопросы будут, т.к. процесс достаточно туго идёт

"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать. Тут заметил интересную деталь, на которой невнимательные свини могут попасться - по ящеру есть плата за овер :)

Доставка пластика в новую почту бесплатно?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15130
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8205 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:06

  Вкладчик1234 написав:
Доставка пластика в новую почту бесплатно?

Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:45

Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем. :|
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
20
11
18
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08

  Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем. :|

Нее, Сенс ждет подверждения суммы, а потом уже или присылает СМСку или сразу отправляет, если 100500 раз вы уже отправляли подобный платеж.
Другое дело, шо юзер часто торопится подтвердить сумму. Нужно дождаться када перестанет курутится колесико ожидания, появится подстрочная надпись, шо комисс 0, и вот тада подтверждать.
Я уже наблюдал пару раз када сумма списывается 2 раза у торопыг! :wink:
Эт када быро-быро вбивают новую сумму платежа, тапают отправить, Сенс зависает, т.к. еще обрабатывает саму первичную сумму из шаблона. Клиент не дожидается отправки и тапает второй раз, приходит СМСка на 2й тап, а 1й тап поХоже обрабатывается по умолчанию :)
Предлагаю:
1. колесико ожидания размещать не под строкой ввода суммы, а над суммой. Сделать его в 2..3 раза больше. При этом не разрешать ввод самой суммы.
2. выдавать шаблон на исполнение ВААЩЕ без суммы
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9695969696979698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, guntherhouse777, la9, liliya_logical, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 132, 133, 134
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1332 217350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 16:32
Tanysha
Правекс-Банк 1 ... 235, 236, 237
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2366 749900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 16:17
Віра Валентинівна
А-Банк 1 ... 1925, 1926, 1927
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19267 2925735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 14:49
_PORT_UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.