|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:29
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39
Доброго дня. Все залежить від МСС.
Розстрочка не оформляється:
• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під такими кодами продавців:
- 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади);
- 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг: штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами [більш актуально за кордоном]);
- 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації);
- 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т. ч. через МАВ, і зняття готівки);
- 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії [не медичні]), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати за видом їхньої діяльності);
• на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки;
• на безготівкові перекази коштів з кредитної картки.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:45
Восемь расстрочек имею на КК РЕД и самые большие оформил в августе, без комисисй на полгода, как бы выгодно.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:50
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:55
Обов'язково) Дякую за турботу
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:03
А вопросы будут, т.к. процесс достаточно туго идёт
"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать. Тут заметил интересную деталь, на которой невнимательные свини могут попасться - по ящеру есть плата за овер
Доставка пластика в новую почту бесплатно?
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:06
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:45
Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем.
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08
Нее, Сенс ждет подверждения суммы, а потом уже или присылает СМСку или сразу отправляет, если 100500 раз вы уже отправляли подобный платеж.
Другое дело, шо юзер часто торопится подтвердить сумму. Нужно дождаться када перестанет курутится колесико ожидания, появится подстрочная надпись, шо комисс 0, и вот тада подтверждать.
Я уже наблюдал пару раз када сумма списывается 2 раза у торопыг!
Эт када быро-быро вбивают новую сумму платежа, тапают отправить, Сенс зависает, т.к. еще обрабатывает саму первичную сумму из шаблона. Клиент не дожидается отправки и тапает второй раз, приходит СМСка на 2й тап, а 1й тап поХоже обрабатывается по умолчанию
Предлагаю:
1. колесико ожидания размещать не под строкой ввода суммы, а над суммой. Сделать его в 2..3 раза больше. При этом не разрешать ввод самой суммы.
2. выдавать шаблон на исполнение ВААЩЕ без суммы
Зараз переглядають цей форум: Adast, guntherhouse777, la9, liliya_logical, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|