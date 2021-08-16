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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17
Amethyst, та я ж никуда не торопился. Я изменил сумму - звонок - отбился - Sense сам почухал репу и нажал кнопу "Перевести" за меня. Т.е., теоретически, я мог не успеть поменять сумму и отправилось бы аби шо, но не то, шо нада.
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