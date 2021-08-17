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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9695969696979698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17

Amethyst, та я ж никуда не торопился. Я изменил сумму - звонок - отбился - Sense сам почухал репу и нажал кнопу "Перевести" за меня. Т.е., теоретически, я мог не успеть поменять сумму и отправилось бы аби шо, но не то, шо нада.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:02

  Striker написав:Amethyst, та я ж никуда не торопился. Я изменил сумму - звонок - отбился - Sense сам почухал репу и нажал кнопу "Перевести" за меня. Т.е., теоретически, я мог не успеть поменять сумму и отправилось бы аби шо, но не то, шо нада.

Т.е. при повторной инициализации окна Сенс подумал, шо вы типа тапнули по Перевести :)
Amethyst
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