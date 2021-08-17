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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17
Amethyst, та я ж никуда не торопился. Я изменил сумму - звонок - отбился - Sense сам почухал репу и нажал кнопу "Перевести" за меня. Т.е., теоретически, я мог не успеть поменять сумму и отправилось бы аби шо, но не то, шо нада.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 18:56
Amethyst написав:
Эт када быро-быро вбивают новую сумму платежа, тапают отправить, Сенс зависает, т.к. еще обрабатывает саму первичную сумму из шаблона
Во !
Так что: не надо тапать - надо кликать )
А ещё лучше - жать Enter в консольке )
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mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:15
А в отделении можно оформить етого "скунса"? Второй день не могу типа пройти активацию по видео звонку все ошибки? Ув.представитель банка кае работают по какому графику оператори?
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olgerd
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:16
mustbe написав: Amethyst написав:
Эт када быро-быро вбивают новую сумму платежа, тапают отправить, Сенс зависает, т.к. еще обрабатывает саму первичную сумму из шаблона
Во !
Так что: не надо тапать - надо кликать )
А ещё лучше - жать Enter в консольке )
в аос-эмуляторе?
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Bosstone
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:28
Bosstone написав:
в аос-эмуляторе?
аос-эмулятор - это кто ?
Я стараюсь все переводы делать в виндовой или ведроидной консоли
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mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:32
mustbe написав:
Я стараюсь все переводы делать в виндовой или ведроидной консоли
Как скучно я живу.
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