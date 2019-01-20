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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9696969796989699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:57

Re: Альфа-Банк

Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.

Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))
Menwyy
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Повідомлень: 1052
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:01

  melkh написав:объясните, как тратить деньги Cash’U CLUB-а, это бонусы, реальные деньги, что за зверь???И почему категории появляются только на 3-й день, у всех так?

Як накопичувати та витрачати бонуси у програмі винагород Cash'U CLUB?

За яку операцію можна повернути кошти в програмі винагород Cash'U CLUB?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:40

  Menwyy написав:Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.

Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))


А зачем вы ее пополняете постоянно?
WachtAmRhein
 
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