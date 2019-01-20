Додано: Вів 17 сер, 2021 22:57

Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.



Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))