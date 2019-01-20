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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9697969896999700>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:57

Re: Альфа-Банк

Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.

Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:01

  melkh написав:объясните, как тратить деньги Cash’U CLUB-а, это бонусы, реальные деньги, что за зверь???И почему категории появляются только на 3-й день, у всех так?

Як накопичувати та витрачати бонуси у програмі винагород Cash'U CLUB?

За яку операцію можна повернути кошти в програмі винагород Cash'U CLUB?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:40

  Menwyy написав:Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.

Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))


А зачем вы ее пополняете постоянно?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 02:36

  lloydbanksua написав:Diman нет, только переход на новые тарифы.

а какие есть варианты?:), ибо 25 грн/мес за смс + 25 грн/мес вместо 8 это как-то не гуд
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 05:16

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:
  Menwyy написав:Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.

Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))


А зачем вы ее пополняете постоянно?
Лимит небольшой.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 05:46

Diman смс можно отключить. И 25 грн. за обслуживание тоже можно не платить, при выполнении одного из трёх условий.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 06:59

Re: Альфа-Банк

Menwyy написав:
WachtAmRhein написав:А зачем вы ее пополняете постоянно?
Лимит небольшой.


Пополняйте после проведения всех операций и рассрочек по счету.
Общая задолженность должна быть не меньше задолженности по рассрочкам.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:44

  Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем. :|

Доброго дня. Без підтверждення клієнта через кнопку "перевести" платіж не може бути відправлений. Про смс подумаємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:52

  olgerd написав:А в отделении можно оформить етого "скунса"? Второй день не могу типа пройти активацию по видео звонку все ошибки? Ув.представитель банка кае работают по какому графику оператори?

Доброго дня. Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс. Тому необхідно повторити спробу відеоідентифікації. Відеочат працює цілодобово. Якщо не вийде, напишіть у ПП ваші дані, спробую перевірити в чому помилка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:59

  Alfa_Bank написав:
  olgerd написав:А в отделении можно оформить етого "скунса"? Второй день не могу типа пройти активацию по видео звонку все ошибки? Ув.представитель банка кае работают по какому графику оператори?

Доброго дня. Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс. Тому необхідно повторити спробу відеоідентифікації. Відеочат працює цілодобово. Якщо не вийде, напишіть у ПП ваші дані, спробую перевірити в чому помилка.

Удачи всем нам после 16.09
Кто ещё не в курсе - сможет в полной мене оценить всю глючность как самого сенса, так и процесса видеоидентификации через него.
mustbe
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