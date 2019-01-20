Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.
Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))
Menwyy написав:Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.
Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))
Menwyy написав:Только у меня после появления акции с рассрочками ЭКО "постоянно в плюсе" по мнению альфы? Уже как не считал - я в минусе (учитывал имеющиеся рассрочки, учитывал дни, когда были транзакции), но даже оф пред говорит, что регулярно хоть копейка да в плюсе и как результат шиш мне, а не рассрочка.
Уже закрадывается мнение, что что-то тут не чисто. Прлфиль использования не изменялся, но, когда рассрочки были по смс 99% транзакций в них попадали, а сейчас ни одна ее попадает)))
Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем.
Доброго дня. Без підтверждення клієнта через кнопку "перевести" платіж не може бути відправлений. Про смс подумаємо.
olgerd написав:А в отделении можно оформить етого "скунса"? Второй день не могу типа пройти активацию по видео звонку все ошибки? Ув.представитель банка кае работают по какому графику оператори?
Доброго дня. Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс. Тому необхідно повторити спробу відеоідентифікації. Відеочат працює цілодобово. Якщо не вийде, напишіть у ПП ваші дані, спробую перевірити в чому помилка.
olgerd написав:А в отделении можно оформить етого "скунса"? Второй день не могу типа пройти активацию по видео звонку все ошибки? Ув.представитель банка кае работают по какому графику оператори?
Доброго дня. Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс. Тому необхідно повторити спробу відеоідентифікації. Відеочат працює цілодобово. Якщо не вийде, напишіть у ПП ваші дані, спробую перевірити в чому помилка.
Удачи всем нам после 16.09 Кто ещё не в курсе - сможет в полной мене оценить всю глючность как самого сенса, так и процесса видеоидентификации через него.