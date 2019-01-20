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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9697969896999700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:15

Думаете, по старинке (через отделения) нельзя будет оформить?
Vorlon
 
Повідомлень: 9725
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:16

  Vorlon написав:Думаете, по старинке (через отделения) нельзя будет оформить?

Судя по
Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс
- лёгкой жизни ждать не приходится
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:20

  mustbe написав:Удачи всем нам после 16.09
Кто ещё не в курсе - сможет в полной мене оценить всю глючность как самого сенса, так и процесса видеоидентификации через него.

Зачем видеоидентификация для действующих клиентов-то?
M-Audio
 
Повідомлень: 2338
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:24

А почему вы думаете чио обязательно будут трудности с Хам.оном в сенябре?. Ведь для заказа карты действующему клиенту видеоидентификация не нужна.Ведь карты алки (тот же ред) и сейчас можно заказать, перевыпустить через сэнс и особых трудностей для уже клиентов я не припомню. Плюс сам сэнс тоже допиливают и думаю к 16 несколько глюков могут и пофиксить. Так что не бздо - усьо будет добре ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:13

Да, если видеоидентификация нужна только для новичков - ахтунг отменяется.
Посмотрим

А новичков - можно только пожалеть.
Представляю, какое мнение у них сложится о банке после нескольких неудачных квестов по прохождению видеоидентификации.

Мой рекорд - 5.
Пять, Карл !
5 неудачных попыток, каждая по полчаса времени и кучей звонков/сообщений между ними
mustbe
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Повідомлень: 5789
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:16

  mustbe написав:Да, если видеоидентификация нужна только для новичков - ахтунг отменяется.
Посмотрим

А новичков - можно только пожалеть.
Представляю, какое мнение у них сложится о банке после нескольких неудачных квестов по прохождению видеоидентификации.

Мой рекорд - 5.
Пять, Карл !
5 неудачных попыток, каждая по полчаса времени и кучей звонков/сообщений между ними

Доброго дня. Приносимо щирі вибачення :oops: Написала вам в ПП по ситуації.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9697969896999700
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