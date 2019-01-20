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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 08:15
Думаете, по старинке (через отделения) нельзя будет оформить?
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Vorlon
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:16
Vorlon написав:
Думаете, по старинке (через отделения) нельзя будет оформить?
Судя по
Картка Хамелеон доступна для оформлення лише через Сенс
- лёгкой жизни ждать не приходится
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mustbe
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:20
mustbe написав:
Удачи всем нам после 16.09
Кто ещё не в курсе - сможет в полной мене оценить всю глючность как самого сенса, так и процесса видеоидентификации через него.
Зачем видеоидентификация для действующих клиентов-то?
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M-Audio
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:24
А почему вы думаете чио обязательно будут трудности с Хам.оном в сенябре?. Ведь для заказа карты действующему клиенту видеоидентификация не нужна.Ведь карты алки (тот же ред) и сейчас можно заказать, перевыпустить через сэнс и особых трудностей для уже клиентов я не припомню. Плюс сам сэнс тоже допиливают и думаю к 16 несколько глюков могут и пофиксить. Так что не бздо - усьо будет добре
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:13
Да, если видеоидентификация нужна только для новичков - ахтунг отменяется.
Посмотрим
А новичков - можно только пожалеть.
Представляю, какое мнение у них сложится о банке после нескольких неудачных квестов по прохождению видеоидентификации.
Мой рекорд - 5.
Пять, Карл !
5 неудачных попыток, каждая по полчаса времени и кучей звонков/сообщений между ними
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mustbe
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:16
mustbe написав:
Да, если видеоидентификация нужна только для новичков - ахтунг отменяется.
Посмотрим
А новичков - можно только пожалеть.
Представляю, какое мнение у них сложится о банке после нескольких неудачных квестов по прохождению видеоидентификации.
Мой рекорд - 5.
Пять, Карл !
5 неудачных попыток, каждая по полчаса времени и кучей звонков/сообщений между ними
Доброго дня. Приносимо щирі вибачення
Написала вам в ПП по ситуації.
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Alfa_Bank
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