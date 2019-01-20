Amethyst написав:Дак а шо за видеоконф-я? Типапросто видеочат, или нуна реально кривляться как у Банана: рот открыть, глаза закрыть, фас, профиль?
Просто чат, без кривляний. Во время которого нужно сфотать и отослать паспорт и инн, после чего сделать два селфи: обычное и с паспортом. И вот этот процесс фотографирования, отсылки и приёма фоток - глючный до ужаса. То камера не включается, то просто виснет, то отваливается или динамик или микрофон. Делать фотки во время звонка - очень плохая идея
Ну т.е. у Привата, Мони, Идеи, Шапита, Бобра это все работает, а у Сенса нема сенсу Хай идуТ в... Идею на стажировку Я думаю, шо СБ и тут свои 5коп вставило
Может не хватать инет-канала на 3/4G, думаю ток на толстом ВайФае нуна региться. Отето зуммеры будут в шоке
Hella написав:Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал. Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ). Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится. З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?
Доброго дня. З приводу подвійної оплати дивлюся. В Сенс відображаються дані, що ми отримали від оператора комунальних послуг, за бажанням, суму ви можете змінити.
Добрый день, что-то известно, почему два раза списалось? В принципе, сумма не большая, может быть, учтут в следующий месяц, но хочется узнать, в чем дело.
Я обратил внимание, что на алкино "что-то пошло не так" не всегда надо обращать внимание. У меня из 10 случаев в 9 на самом деле все проходит нормально. Поэтому увидев табличку "упс что-то пошло не так" не надо верить своим глазам и ни в кием случае не надо пытаться повторить платеж. Почти наверняка все ушло нормально. Просто Сэнс вытянул не ту картинку