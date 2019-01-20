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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9699970097019702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:32

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Дак а шо за видеоконф-я? Типапросто видеочат, или нуна реально кривляться как у Банана: рот открыть, глаза закрыть, фас, профиль?

Просто чат, без кривляний.
Во время которого нужно сфотать и отослать паспорт и инн, после чего сделать два селфи: обычное и с паспортом.
И вот этот процесс фотографирования, отсылки и приёма фоток - глючный до ужаса.
То камера не включается, то просто виснет, то отваливается или динамик или микрофон.
Делать фотки во время звонка - очень плохая идея

Ну т.е. у Привата, Мони, Идеи, Шапита, Бобра это все работает, а у Сенса нема сенсу :mrgreen: Хай идуТ в... Идею на стажировку :mrgreen:
Я думаю, шо СБ и тут свои 5коп вставило :mrgreen: :mrgreen:

Может не хватать инет-канала на 3/4G, думаю ток на толстом ВайФае нуна региться.
Отето зуммеры будут в шоке :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:41

  Amethyst написав:Ну т.е. у Привата, Мони, Идеи, Шапита, Бобра это все работает, а у Сенса нема сенсу :mrgreen: Хай идуТ в... Идею на стажировку :mrgreen:
Я думаю, шо СБ и тут свои 5коп вставило :mrgreen: :mrgreen:

Может не хватать инет-канала на 3/4G, думаю ток на толстом ВайФае нуна региться.
Отето зуммеры будут в шоке :lol:

Так в том то и дело, что у остальных - сначала спокойно делаешь и отправляешь фотки, после чего при необходимости проходишь видеогестапо.
А тут - всё сразу

Да, тем кто будет это делать на мобильном интернете - можно только посочувствовать
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:43

  mustbe написав:Да, тем кто будет это делать на мобильном интернете - можно только посочувствовать

Надеюсь, хоть клиентов не будут так мучать.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:00

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Добрый день! Оплачиваю через Сенс Водоканал.
Первый раз - ой, что-то пошло не так. Второй раз - успешно. Но деньги сняли оба раза. Как вернуть переплату? Сейчас опасно что-то переплачивать ).
Хотела еще электроэнергию оплатить, но сейчас пойду на сайт. А то снова задвоится.
З.Ы. Заглянула в бумажный вариант. В платежке добавлена абонентная плата. В версии Сенса ее нет. Только по счетчику. У меня будет задолженность?

Доброго дня. З приводу подвійної оплати дивлюся. В Сенс відображаються дані, що ми отримали від оператора комунальних послуг, за бажанням, суму ви можете змінити.


Добрый день, что-то известно, почему два раза списалось?
В принципе, сумма не большая, может быть, учтут в следующий месяц, но хочется узнать, в чем дело.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:02

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:хочется узнать, в чем дело
Просто сенсаційний дребезг контактофф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:25

Я обратил внимание, что на алкино "что-то пошло не так" не всегда надо обращать внимание. У меня из 10 случаев в 9 на самом деле все проходит нормально. Поэтому увидев табличку "упс что-то пошло не так" не надо верить своим глазам и ни в кием случае не надо пытаться повторить платеж. Почти наверняка все ушло нормально. Просто Сэнс вытянул не ту картинку ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:41

  Hella написав:Добрый день, что-то известно, почему два раза списалось?
В принципе, сумма не большая, может быть, учтут в следующий месяц, но хочется узнать, в чем дело.

Доброго дня. Питання в роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:33

Flamingo Ну теперь я не буду такой доверчивой :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:01

  Вкладчик1234 написав:"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать.

оформляли через дию или видеодопрос?

У нас что-то дия выдает ошибку несколько дней...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:28

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:"Агент" за 2 дня победил и оформил ящера. Собираемся насиловать.

оформляли через дию или видеодопрос?

У нас что-то дия выдает ошибку несколько дней...

Сразу пробовал через дию. Но выдавало ошибку (видимо из-за бумажного паспорта).
В итоге пошел на "диджитал-допрос".
В этот раз вроде без вопросов "личного" характера :)
Вкладчик1234
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