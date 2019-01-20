Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем.
Доброго дня. Без підтверждення клієнта через кнопку "перевести" платіж не може бути відправлений. Про смс подумаємо.
только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.
IMPRINTER написав:только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.