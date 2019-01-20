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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9699970097019702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем. :|

Доброго дня. Без підтверждення клієнта через кнопку "перевести" платіж не може бути відправлений. Про смс подумаємо.


только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:18

Re: Альфа-Банк

Смузіхльоби просто не здогадалися, що окрім сенса інші програми можуть бути. І після повернення до сенсу автоматом "курсор" навели на кнопку "підтвердити" і автоматично її тапнули.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:38

  IMPRINTER написав:только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.

Доброго дня. Дякую за доповнення. Подумаємо.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9699970097019702
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