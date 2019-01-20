Striker написав:Сегодня отправлял СЭП по шаблону, поменял сумму и в это время мне позвонили. Я отбился, в итоге при возврате в Sense он сам за меня отправил платёж без нажатия кнопки "Перевести". А если бы я не успел поменять сумму и это был бы перевод чужому человеку? Придумайте смс подтверждение что ли, так же не годится совсем.
Доброго дня. Без підтверждення клієнта через кнопку "перевести" платіж не може бути відправлений. Про смс подумаємо.
только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.
IMPRINTER написав:только если буудете думать про "смс" просьба все это делать опционально через настройки, чтоб клиент сам мог выбрать настройки отправки в профиле - упрощенные или усиленные, а не из-за одного прецедента, чтоб все потом мучались.
Alfa_Bank, задрали вы со своим фрод-контролем Заявы написаны полгода назад, все работало, и вот опять блоканули. Под фрод попал Платон при р2р-переводе со своих личных карт
ПерсМен: У нас на данный момент нет функционала по отключению фрод-контроля! Шо за Дід Панас в прямом эфире?! Нема сенсу юзать такие карты, де нуна по 30..40 мин ждать разблокировки несуществующего фрода!
Amethyst написав:Alfa_Bank, задрали вы со своим фрод-контролем Заявы написаны полгода назад, все работало, и вот опять блоканули. Под фрод попал Платон при р2р-переводе со своих личных карт
ПерсМен: У нас на данный момент нет функционала по отключению фрод-контроля! Шо за Дід Панас в прямом эфире?! Нема сенсу юзать такие карты, де нуна по 30..40 мин ждать разблокировки несуществующего фрода!
Доброго дня. Напишіть ваші дані в ПП, подивлюся в чому причина.
Amethyst написав:Alfa_Bank, задрали вы со своим фрод-контролем Заявы написаны полгода назад, все работало, и вот опять блоканули. Под фрод попал Платон при р2р-переводе со своих личных карт
ПерсМен: У нас на данный момент нет функционала по отключению фрод-контроля! Шо за Дід Панас в прямом эфире?! Нема сенсу юзать такие карты, де нуна по 30..40 мин ждать разблокировки несуществующего фрода!
Доброго дня. Напишіть ваші дані в ПП, подивлюся в чому причина.
А шо заявления на отключение фрод-контроля уже на работают? Нужна Окончательная бумажка?!