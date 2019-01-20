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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9700970197029703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:07

  M-Audio написав:Подскажите, "розетка" онлайн всегда попадает в "маркетплейсы" по кэшбэку, или есть зависимость от товара? Продавец - сама "розетка", не какой-то другой магазин. Кстати, если другой магазин, то тоже интересно, куда попадает. Раньше они не принимали оплату на сторонние магазины через сайт "розетки", теперь принимают, соответственно, вопрос стал актуален.


Не всегда, при оплате по акции визы проходит под кодом 7278, ну и алкоголь под своим кодом идет.

Покупка (ROZETKA.UA W(20909133), KYIV, UKR,MCC 5399) - стандартная оплата
Покупка (LIQPAYRozetka(I0130M6T), Dnepr, UKR,MCC 7278) - акция виза
Покупка (ROZETKA.UA2(20908938), KYIV, UKR,MCC 5921) - алко
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:24

У ящера капкан:

Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.


Это по сенсаценному бонусу
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:50

Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
Amethyst
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  #<1 ... 9700970197029703
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