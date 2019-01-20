M-Audio написав:Подскажите, "розетка" онлайн всегда попадает в "маркетплейсы" по кэшбэку, или есть зависимость от товара? Продавец - сама "розетка", не какой-то другой магазин. Кстати, если другой магазин, то тоже интересно, куда попадает. Раньше они не принимали оплату на сторонние магазины через сайт "розетки", теперь принимают, соответственно, вопрос стал актуален.
Не всегда, при оплате по акции визы проходит под кодом 7278, ну и алкоголь под своим кодом идет.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.