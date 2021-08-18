M-Audio написав:Подскажите, "розетка" онлайн всегда попадает в "маркетплейсы" по кэшбэку, или есть зависимость от товара? Продавец - сама "розетка", не какой-то другой магазин. Кстати, если другой магазин, то тоже интересно, куда попадает. Раньше они не принимали оплату на сторонние магазины через сайт "розетки", теперь принимают, соответственно, вопрос стал актуален.
Не всегда, при оплате по акции визы проходит под кодом 7278, ну и алкоголь под своим кодом идет.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
Как я понимаю, вот эта акция тоже посчитается по некошерному MCC? https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/visa/ Я мельком глянул - получается для акционных товаров есть выбор: участвовать в акции, и получить 5% бонусами розетки, но получить некошерный MCC, или не участвовать, и получить кэшбэк от банка, но без розеточных бонусов?
Как я понимаю, вот эта акция тоже посчитается по некошерному MCC? https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/visa/ Я мельком глянул - получается для акционных товаров есть выбор: участвовать в акции, и получить 5% бонусами розетки, но получить некошерный MCC, или не участвовать, и получить кэшбэк от банка, но без розеточных бонусов?
Я оплачивал по акции виза в июле, как сейчас обстоят дела с mcc-кодом сказать не могу. Лайфхак оплатить картой без денег и узнать на горячке mcc-код никто не отменял Кстати код 7278 валидный под рассрочку у Аллы.