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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9701970297039704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:41

  Zochan написав:На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?

Рассрочки остатнутся в т.н. блоке рассрочек. А карта выйдет "на свои" и др. рассрочек вам не дадут.
Шобы таки загасить и рассрочки, их нуна гасить специальной пимпой в Блоке рассрочек.
Причем эта пимпа просто увеличивает общую сумму долга, которую вы и сможете безболезненно загасить до конца грейс-периода.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:58

  Zochan написав:На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?

с рассрочками ничего не случится. деньги, которые превышают сумму рассрочек будут считаться собственными.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:59

  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:17

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:

c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5% :mrgreen:
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:

c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5% :mrgreen:
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?

step by step
Shaman
 
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  #<1 ... 9701970297039704
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