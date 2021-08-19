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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:41
Zochan написав:
На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?
Рассрочки остатнутся в т.н. блоке рассрочек. А карта выйдет "на свои" и др. рассрочек вам не дадут.
Шобы таки загасить и рассрочки, их нуна гасить специальной пимпой в Блоке рассрочек.
Причем эта пимпа просто увеличивает общую сумму долга, которую вы и сможете безболезненно загасить до конца грейс-периода.
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:58
Zochan написав:
На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?
с рассрочками ничего не случится. деньги, которые превышают сумму рассрочек будут считаться собственными.
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Shaman
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:59
Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
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Shaman
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Додано: Чет 19 сер, 2021 20:17
Shaman написав: Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5%
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31
Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5%
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
step by step
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Shaman
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