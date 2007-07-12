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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9702970397049705>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:41

  Zochan написав:На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?

Рассрочки остатнутся в т.н. блоке рассрочек. А карта выйдет "на свои" и др. рассрочек вам не дадут.
Шобы таки загасить и рассрочки, их нуна гасить специальной пимпой в Блоке рассрочек.
Причем эта пимпа просто увеличивает общую сумму долга, которую вы и сможете безболезненно загасить до конца грейс-периода.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:58

  Zochan написав:На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?

с рассрочками ничего не случится. деньги, которые превышают сумму рассрочек будут считаться собственными.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:59

  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:17

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:

c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5% :mrgreen:
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Вкладчик1234, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только

с бесконечным грейсом???
как-то не по свински :mrgreen:

c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5% :mrgreen:
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?

step by step
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 06:15

Расшифруйте ДБО от 12.08
1.18.3. ...ПрАТ «Київстар» та Банк мають право без додаткового
письмової згоди з Клієнтом використовувати інформацію про нього та наданих йому телекомунікаційні послуги,
у тому числі про отримані ним таких послуг, їх тривалості, вартості, зміст, маршрути передавання тощо.

Какие данные из КС станут доступны Алле? контакты, звонки, СМС? А также мои перс. данные из банка теперь будут известны Киевстару?
Sense один раз открывал :) профиль КС не подключал - они сами по номеру телефона будут подтягивать инфу или как?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 06:37

Re: Альфа-Банк

  keep написав:Какие данные из КС станут доступны Алле?

По геолокации от КС станут ловить должников без санкции прокурора :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:21

  Driver написав:1. Подскажите, если депозит "Мобильный" (который на 7, 14, 29 дней) пролонгируется в пятницу, то начислятся ли проценты за [следующие] выходные?

2. Если срок окончания депозита выпадает на выходной день, когда он упадёт на карту? В пятницу, или день-в-день?

Доброго дня.
1. Так.
2. Якщо дата закриття/виплати відсотків є вихідним днем, то виплата депозиту/відсотків по депозиту буде здійснена у перший робочий день до 11:00.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:25

Сaméléon - это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon ? Какой в этом сакральный смысл ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:25

  Zochan написав:На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?

Доброго дня. Якщо винесете суму заборгованості на картку, включаючи суму на розстрочки, та частина, що дорівнює розстрочкам, буде обліковуватись як власні кошти. Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
Alfa_Bank
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