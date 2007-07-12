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Альфа-Банк
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:41
Zochan написав:
На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?
Рассрочки остатнутся в т.н. блоке рассрочек. А карта выйдет "на свои" и др. рассрочек вам не дадут.
Шобы таки загасить и рассрочки, их нуна гасить специальной пимпой в Блоке рассрочек.
Причем эта пимпа просто увеличивает общую сумму долга, которую вы и сможете безболезненно загасить до конца грейс-периода.
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:58
Zochan написав:
На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?
с рассрочками ничего не случится. деньги, которые превышают сумму рассрочек будут считаться собственными.
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Shaman
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:59
Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
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Shaman
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Додано: Чет 19 сер, 2021 20:17
Shaman написав: Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5%
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31
Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав:Вкладчик1234
, ну прално, кредиток и так уже три, поэтому Хам-он юзается как дебетка, и только
с бесконечным грейсом???
как-то не по свински
c 10% ОМП? Хай делают как у Фарса -- 0.5%
Хотяяя, може хай горит он синим пламенем ток КБ за пополняшку на Хам-она, у меня ж еже и Ультра есть.
А Хам-он пойдет кредиткой, но ток с лимитом 100К хотя бы. Нарисуют такое?
step by step
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Shaman
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 06:15
Расшифруйте ДБО от 12.08
1.18.3. ...ПрАТ «Київстар» та Банк мають право без додаткового
письмової згоди з Клієнтом використовувати інформацію про нього та наданих йому телекомунікаційні послуги,
у тому числі про отримані ним таких послуг, їх тривалості, вартості, зміст, маршрути передавання тощо.
Какие данные из КС станут доступны Алле? контакты, звонки, СМС? А также мои перс. данные из банка теперь будут известны Киевстару?
Sense один раз открывал
профиль КС не подключал - они сами по номеру телефона будут подтягивать инфу или как?
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keep
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:21
Driver написав:
1. Подскажите, если депозит "Мобильный" (который на 7, 14, 29 дней) пролонгируется в пятницу, то начислятся ли проценты за [следующие] выходные?
2. Если срок окончания депозита выпадает на выходной день, когда он упадёт на карту? В пятницу, или день-в-день?
Доброго дня.
1. Так.
2. Якщо дата закриття/виплати відсотків є вихідним днем, то виплата депозиту/відсотків по депозиту буде здійснена у перший робочий день до 11:00.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:25
Сaméléon - это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon ? Какой в этом сакральный смысл ?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:25
Zochan написав:
На карті Red є оформлені розстрочки, якщо погасити повністю заборгованість по карті, що буде з розстрочками?
Доброго дня. Якщо винесете суму заборгованості на картку, включаючи суму на розстрочки, та частина, що дорівнює розстрочкам, буде обліковуватись як власні кошти. Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
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