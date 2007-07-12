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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9702970397049705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:26

  Zochan написав:Чи можливо, що розстрочки в такому випадку закриються самі?

Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10794
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:29

  mustbe написав:Сaméléon - это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon ? Какой в этом сакральный смысл ?

Доброго дня. Назва французькою.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10794
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9702970397049705
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