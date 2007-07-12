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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:26
Zochan написав:
Чи можливо, що розстрочки в такому випадку закриються самі?
Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:29
mustbe написав:Сaméléon
- это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon
? Какой в этом сакральный смысл ?
Доброго дня. Назва французькою.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 10794
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1040 раз.
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- Профіль
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