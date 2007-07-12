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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:26
Zochan написав:
Чи можливо, що розстрочки в такому випадку закриються самі?
Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:29
mustbe написав:Сaméléon
- это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon
? Какой в этом сакральный смысл ?
Доброго дня. Назва французькою.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:40
Alfa_Bank написав:
Назва французькою.
Ну, это мы догадались.
Смысл то в чём ? Намёк ? Отсылка ? Наверняка же есть какая-то причина ?
Или просто слово понравилось ?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:57
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Назва французькою.
Ну, это мы догадались.
Смысл то в чём ? Намёк ? Отсылка ? Наверняка же есть какая-то причина ?
Или просто слово понравилось ?
Просто Хамелеон. Дебетно-кредитна картка, що міняється в залежності від потреб клієнта.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 20 сер, 2021 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:13
Alfa_Bank написав:
Просто Хамелеон.
UPD
Ваши рекламщики-креативщики не дорабатывают:गिरगिट
И оформление в зоомагазинах.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:29
Alfa_Bank написав:
Просто Хамелеон. Дебетно-кредитна картка, що міняється в залежності від потреб клієнта.
Вопрос был не про слово Хамелеон, а про французский язык.
Ладно, не важно, проехали
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mustbe
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:27
Якщо вийти з грейсу по карті Red, погашати до РД 5% потрібно від загальної заборгованості чи тої яка формується в розрахунковому періоді?
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Zochan
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:33
Zochan написав:
Якщо вийти з грейсу по карті Red, погашати до РД 5% потрібно від загальної заборгованості чи тої яка формується в розрахунковому періоді?
В ИБ формируется и сумма ОМП (5%) и задолженность в грейсе и общая зад-ть.
Т.е. вам ничо щитать не нуна, Алка все честно нарисует/пересчитает, а вы должны шото загасить до след-й РД.
Но Общую зад-ть гасить по Реду -- эт себя совсем не уважать
Ну а шобы ВЕРНУТЬСЯ в грейс нуна таки погасить Общую зад-ть
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Amethyst
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Чет 19 сер, 2021 22:00
green
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