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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9703970497059706>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:26

  Zochan написав:Чи можливо, що розстрочки в такому випадку закриються самі?

Розстрочки достроково погашаються вручну через Сенс або МАБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:29

  mustbe написав:Сaméléon - это на каком языке ? На французском ?
Почему не Chameleon ? Какой в этом сакральный смысл ?

Доброго дня. Назва французькою.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:40

  Alfa_Bank написав:Назва французькою.

Ну, это мы догадались.
Смысл то в чём ? Намёк ? Отсылка ? Наверняка же есть какая-то причина ?
Или просто слово понравилось ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:57

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Назва французькою.

Ну, это мы догадались.
Смысл то в чём ? Намёк ? Отсылка ? Наверняка же есть какая-то причина ?
Или просто слово понравилось ?

Просто Хамелеон. Дебетно-кредитна картка, що міняється в залежності від потреб клієнта.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 20 сер, 2021 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:13

  Alfa_Bank написав:Просто Хамелеон.

UPD
Ваши рекламщики-креативщики не дорабатывают:
गिरगिट
И оформление в зоомагазинах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:29

  Alfa_Bank написав:Просто Хамелеон. Дебетно-кредитна картка, що міняється в залежності від потреб клієнта.

Вопрос был не про слово Хамелеон, а про французский язык.
Ладно, не важно, проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:27

Re: Альфа-Банк

Якщо вийти з грейсу по карті Red, погашати до РД 5% потрібно від загальної заборгованості чи тої яка формується в розрахунковому періоді?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:33

  Zochan написав:Якщо вийти з грейсу по карті Red, погашати до РД 5% потрібно від загальної заборгованості чи тої яка формується в розрахунковому періоді?

В ИБ формируется и сумма ОМП (5%) и задолженность в грейсе и общая зад-ть.
Т.е. вам ничо щитать не нуна, Алка все честно нарисует/пересчитает, а вы должны шото загасить до след-й РД.
Но Общую зад-ть гасить по Реду -- эт себя совсем не уважать :idea:
Ну а шобы ВЕРНУТЬСЯ в грейс нуна таки погасить Общую зад-ть :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:24

По срокам с рассрочкой что то выяснилось или пока до конца месяца?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:27

  novichok написав:По срокам с рассрочкой что то выяснилось или пока до конца месяца?

Доброго дня. Поки до 31.08.21.
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