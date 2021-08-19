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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:24
Alfa_Bank
Персональный сервис, пункт "Иметь кредитный лимит от 180 000 грн" - это общий лимит по всем картам или по какой-то одной?
И есть ли какое-то ограничение на максимальный размер кредитного лимита по всем картам на одного клиента?
P.S. Отдельное спасибо за выплату недостающих орехов через год после обращения (вместе с бонусом) - честно говоря, не ожидал
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:27
Vorlon написав:Alfa_Bank
Персональный сервис, пункт "Иметь кредитный лимит от 180 000 грн" - это общий лимит по всем картам или по какой-то одной?
И есть ли какое-то ограничение на максимальный размер кредитного лимита по всем картам на одного клиента?
P.S. Отдельное спасибо за выплату недостающих орехов через год после обращения (вместе с бонусом) - честно, не ожидал
Доброго дня. Для персонального сервісу мається на увазі ліміт по одній картці.
Максимальний ліміт залежить від платоспроможності клієнта та інших індивідуальних чинників.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:50
Шановні учасники форуму!
Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.
З найкращими побажаннями, Юлія.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:53
Юля, спасибо Вам за всё.
Вы были реально полезны. Эталон офпреда. Выше всяких похвал.
Удачи на новом месте
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:11
Alfa_Bank написав:
Шановні учасники форуму!
Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.
З найкращими побажаннями, Юлія.
Дякую Юля, за дописи та інформування по продуктах, Ви професійний офіційний представник Альфи, всього найкращого!!!
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:14
Юлия, спасибо за внимание и помощь! Успехов и удачи в новых проектах! Крепкого здоровья Вам и семье!
С Вами было очень приятно сотрудничать!
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:19
Alfa_Bank Спасибо за работу. Успехов во всех начинаниях
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