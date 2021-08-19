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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9703970497059706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:24

Alfa_Bank
Персональный сервис, пункт "Иметь кредитный лимит от 180 000 грн" - это общий лимит по всем картам или по какой-то одной?

И есть ли какое-то ограничение на максимальный размер кредитного лимита по всем картам на одного клиента? :roll:

P.S. Отдельное спасибо за выплату недостающих орехов через год после обращения (вместе с бонусом) - честно говоря, не ожидал 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:27

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Персональный сервис, пункт "Иметь кредитный лимит от 180 000 грн" - это общий лимит по всем картам или по какой-то одной?

И есть ли какое-то ограничение на максимальный размер кредитного лимита по всем картам на одного клиента? :roll:

P.S. Отдельное спасибо за выплату недостающих орехов через год после обращения (вместе с бонусом) - честно, не ожидал 8)

Доброго дня. Для персонального сервісу мається на увазі ліміт по одній картці.
Максимальний ліміт залежить від платоспроможності клієнта та інших індивідуальних чинників.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:50

Re: Альфа-Банк

Шановні учасники форуму!

Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.

З найкращими побажаннями, Юлія.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:53

Юля, спасибо Вам за всё.
Вы были реально полезны. Эталон офпреда. Выше всяких похвал.
Удачи на новом месте
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:11

  Alfa_Bank написав:Шановні учасники форуму!

Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.

З найкращими побажаннями, Юлія.


Дякую Юля, за дописи та інформування по продуктах, Ви професійний офіційний представник Альфи, всього найкращого!!!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:14

Re: Альфа-Банк

Юлия, спасибо за внимание и помощь! Успехов и удачи в новых проектах! Крепкого здоровья Вам и семье!
С Вами было очень приятно сотрудничать!
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:19

Alfa_Bank Спасибо за работу. Успехов во всех начинаниях
novichok
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