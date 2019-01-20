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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9704970597069707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:44

Re: Альфа-Банк

Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46

  Кочевник написав:Вашого наступника представлять вже 25 серня?

Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10800
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53

Alfa_Bank :shock:
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53

  Кочевник написав:Alfa_Bank :shock:
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.

:lol:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10800
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:04

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Сегодня побрили на 2*15грн за смс по двум картам, то есть всего - на 30грн.
Проверил - таки да, пуши по ВСЕМ картам ОТКЛЮЧЕНЫ.
Плата же снимается за текущий или прошлый месяц?

Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам. Через пару дней это выявил и в том же месяце перевёл на бесплатные PUSH.
Ни копейки не сняли.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 08.03.18
Подякував: 430 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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  #<1 ... 9704970597069707
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