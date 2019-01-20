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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:44
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46
Кочевник написав:
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53
Alfa_Bank
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:04
mustbe написав:
Сегодня побрили на 2*15грн за смс по двум картам, то есть всего - на 30грн.
Проверил - таки да, пуши по ВСЕМ картам ОТКЛЮЧЕНЫ.
Плата же снимается за текущий или прошлый месяц?
Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам. Через пару дней это выявил и в том же месяце перевёл на бесплатные PUSH.
Ни копейки не сняли.
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MASolomko
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