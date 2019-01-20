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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:44
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46
Кочевник написав:
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53
Alfa_Bank
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:04
mustbe написав:
Сегодня побрили на 2*15грн за смс по двум картам, то есть всего - на 30грн.
Проверил - таки да, пуши по ВСЕМ картам ОТКЛЮЧЕНЫ.
Плата же снимается за текущий или прошлый месяц?
Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам. Через пару дней это выявил и в том же месяце перевёл на бесплатные PUSH.
Ни копейки не сняли.
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MASolomko
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:18
MASolomko написав:
Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам.
Напрягает просто сама ситуация:
Клиент давным-давно перешёл на пуши. Дал на то явное согласие, по каждой карте.
Как они могут "слетать" ? Клиент не давал отказ от пушей, они слетают сами по себе: от переустановок приложух, от смены телефона, от фазы луны.
Как так можно то ? Как можно настолько небрежно обращаться с данными ?
Мой то вопрос уже решён, просто за державу обидно )
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mustbe
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:24
Alfa_Bank
Здоровья Вам и благополучия!
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Hella
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:26
Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.
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melkh
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:45
melkh написав:
можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года
Может и можно. А может и нет.
Как-то так
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mustbe
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:50
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
, а Вы что, нас покидаете?
Или просто в отпуск?
Без Вас нам будет сложновато, мягко говоря.
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lubopytnaya
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