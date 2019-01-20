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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9705970697079708>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:44

Re: Альфа-Банк

Вашого наступника представлять вже 25 серня?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46

  Кочевник написав:Вашого наступника представлять вже 25 серня?

Доброго дня. Думаю, вже 23-го.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53

Alfa_Bank :shock:
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53

  Кочевник написав:Alfa_Bank :shock:
Бережіть працівників, нехай добре відпочинуть.

:lol:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10800
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:04

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Сегодня побрили на 2*15грн за смс по двум картам, то есть всего - на 30грн.
Проверил - таки да, пуши по ВСЕМ картам ОТКЛЮЧЕНЫ.
Плата же снимается за текущий или прошлый месяц?

Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам. Через пару дней это выявил и в том же месяце перевёл на бесплатные PUSH.
Ни копейки не сняли.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:18

  MASolomko написав:Когда игрался с перемещением PUSH с Alfa-Mobile на Sense или наоборот, то PUSH тоже все слетели на SMS по всем картам.

Напрягает просто сама ситуация:
Клиент давным-давно перешёл на пуши. Дал на то явное согласие, по каждой карте.
Как они могут "слетать" ? Клиент не давал отказ от пушей, они слетают сами по себе: от переустановок приложух, от смены телефона, от фазы луны.
Как так можно то ? Как можно настолько небрежно обращаться с данными ?

Мой то вопрос уже решён, просто за державу обидно )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:24

Alfa_Bank

Здоровья Вам и благополучия!
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:26

Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:45

  melkh написав:можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года

Может и можно. А может и нет.
Как-то так
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:50

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Вашого наступника представлять вже 25 серня?

Доброго дня. Думаю, вже 23-го.

Alfa_Bank, а Вы что, нас покидаете? :(
Или просто в отпуск?
Без Вас нам будет сложновато, мягко говоря.
lubopytnaya
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