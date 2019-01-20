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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:55
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MASolomko
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:03
melkh написав:
Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.
если самолет прилетит, то новенькими хрустящими
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:23
melkh написав:
Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.
Я еще с 2015 года размещаю (вернее, переразмещаю) в Альфе валютный вклад на долгосроки с процентами в конце срока.
Единственный раз пришлось забрать вклад, чтобы внучку отправить на лето в США
Без проблем выдали 8К новыми хрустящими купюрами.
Но с тех пор я ничего не забирала, а только переразмещала на новые сроки.
У меня и сейчас в Альфе очередной долгосрочный вклад под 5%
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:48
Alfa_Bank написав:
Шановні учасники форуму!
Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника.
Нам, конечно, жаль.
Но такой специалист, как Вы, конечно уже должен покорять бОльшие вершины.
Огромной удачи Вам не только на новом рабочем месте, но и вообще по жизни.
Счастья Вам!
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