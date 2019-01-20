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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9706970797089709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:55

Re: Альфа-Банк

lubopytnaya, viewtopic.php?p=5283255#p5283255
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:03

  melkh написав:Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.

если самолет прилетит, то новенькими хрустящими
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:23

  melkh написав:Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.

Я еще с 2015 года размещаю (вернее, переразмещаю) в Альфе валютный вклад на долгосроки с процентами в конце срока.
Единственный раз пришлось забрать вклад, чтобы внучку отправить на лето в США
Без проблем выдали 8К новыми хрустящими купюрами.
Но с тех пор я ничего не забирала, а только переразмещала на новые сроки.
У меня и сейчас в Альфе очередной долгосрочный вклад под 5%
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:48

  Alfa_Bank написав:Шановні учасники форуму!
Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника.

Нам, конечно, жаль.
Но такой специалист, как Вы, конечно уже должен покорять бОльшие вершины.
Огромной удачи Вам не только на новом рабочем месте, но и вообще по жизни.
Счастья Вам!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:41

Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:46

  melkh написав:Народ, вопрос к обывателям, кто как думает, можно в Алле законсервировать 10 к под 4% на 4 года, на меньший период сенса нет ставить? И какими купюрами отдают, можно в пп.

Он же не разрывный. А вдруг через пол-года уже 10% безналоговых будет везде, даже на текущий?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:54

  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а какой смысл банку спешить и напрягаться?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:02

  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

Онлине-перевод работает с 9 до 19 в рабочий дн )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:19

  Amethyst написав:
  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

Онлине-перевод работает с 9 до 19 в рабочий дн )

Так 38 минут это с 9 до 19 и есть. Вне этого периода, часа через 4 к концу дня.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:19

  Alfa_Bank написав:Шановні учасники форуму!

Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.

З найкращими побажаннями, Юлія.


Лучшай офпред всех времен и народоф. Спасибо и всяческих удач.
Прораб
 
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