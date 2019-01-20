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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:39
Тракторист написав: candidat написав:
Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!
а какой смысл банку спешить и напрягаться?...
А какой смысл нести этому банку деньги?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:42
"Бизнес со скоростью мысли" явно не настольная книга у руководства этого как бы банка.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:48
candidat написав:
Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн
, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!За это время в нормальных банках уже СЭП приходит
, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!
а что такое платеж онлайн?
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Ромасик
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:26
Alfa_Bank написав:
Шановні учасники форуму!
Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.
З найкращими побажаннями, Юлія.
Спасибо, Юлия! Вас будет не хватать!
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