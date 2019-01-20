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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9706970797089709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:39

  Тракторист написав:
  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а какой смысл банку спешить и напрягаться?... ;)

А какой смысл нести этому банку деньги? ;)
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:42

"Бизнес со скоростью мысли" явно не настольная книга у руководства этого как бы банка.
candidat
 
Повідомлень: 857
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника.

:(
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:48

  candidat написав:Объясните кто-нибудь этому горе-банку, что такое платеж онлайн, а не вот это вот неизвестно что, которое Альфа-банк называет онлайном. 38 минут внутри банка!!! Не секунд - МИНУТ!
За это время в нормальных банках уже СЭП приходит, а у Альфы это считается онлайном. Жесть!

а что такое платеж онлайн? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:26

  Alfa_Bank написав:Шановні учасники форуму!

Сьогодні мій останній день тут як офіційного представника. Вдячна всім вам за досвід, набутий через ваші коментарі та запитання. Робота на гілці була справжнім задоволенням і випробуванням водночас) Час прощатись, чекають нові проекти. Передаю вас в турботливі та кваліфіковані руки колег, що будуть надалі представляти банк на форумі.

З найкращими побажаннями, Юлія.

Спасибо, Юлия! Вас будет не хватать!
rollo
 
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